Чинний чемпіон ОАЕ офіційно підтвердив домовленість з московським Локомотивом щодо захисника Тіна Єдвая. Йдеться про оренду з правом викупу влітку 2023 року.

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Свого часу Єдвай подавав великі надії і навіть був у заявці збірної Хорватії на "срібному" ЧС-2018. Оборонцю настільки сподобалась Росія, що влітку 2020 року він проміняв Бундеслігу на Локомотив. Там Тін також не виблискував, зате встиг відзначитись скандальною заявою після повномасштабного вторгнення держави-терориста на територію України. 27-річний хорват хизувався, що "має яйця, тому не збирається покидати Москву у такій ситуації".

Нагадаємо, що в Аль-Айні є український тренер Сергій Ребров, а також гравці Андрій Ярмоленко та Данило Удод. Цікаво, як вони оцінюють давні заяви Єдвая на користь Росії.

Гол Ярмоленка допоміг Аль-Айну награти лише на нічию – команда Реброва застрягла в середині таблиці