Действующий чемпион ОАЭ официально подтвердил договоренность с московским Локомотивом по поводу защитника Тина Едвая. Речь идет об аренде с правом выкупа летом 2023 года.

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В свое время Едвай подавал большие надежды и даже был в заявке сборной Хорватии на "серебряном" ЧМ-2018. Защитнику настолько понравилась Россия, что летом 2020 года он променял Бундеслигу на Локомотив. Там Тин также не сверкал, зато успел отличиться скандальным заявлением после полномасштабного вторжения государства-террориста на территорию Украины. 27-летний хорват кичился, что "имеет яйца, поэтому не собирается покидать Москву в такой ситуации".

Напомним, что в Аль-Айне есть украинский тренер Сергей Ребров, а также игроки Андрей Ярмоленко и Даниил Удод. Интересно, как они оценивают давние заявления Едвая в пользу России.

Гол Ярмоленко помог Аль-Айну наиграть только на ничью – команда Реброва застряла в середине таблицы