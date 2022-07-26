Тін Єдвай дійшов до фіналу російького чемпіонату світу, але так нічого й не зрозумів про цю країну.

Півзахисник збірної Хорватії та Локомотива – Тін Єдвай – не оцінив таємну втечу екс-захисника МЮ з Динамо Москва. Віце-чемпіон світу в інтерв'ю РБ Спорт заявив, що ніколи не зрадить своєму російському роботодавцю.

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"У мене є яйця та характер, щоб не вчинити, як він. Клуб повірив у мене та дав можливість грати. Я не зраджу команду, як її і не зрадить наш тренерський штаб та керівництво – адже вони досі тут. У мене вірять і на мене розраховують. Я не піду, я так не вчиню. Я залишусь із клубом і в погані, і в добрі часи", – заявив Єдвай.

26-річний вихованець загребського Динамо більшу частину кар'єри провів у леверкузенському Байєрі, ставши футболістом Локомотива в 2020 році. У складі хорватської збірної Тін Єдвай став віце-чемпіоном світу, однак у попередньому сезоні він не провів за "картатих" жодного матчу.

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