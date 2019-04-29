Ребров: Динамо живе амбіціями, які були раніше, але немає гравців, які ці амбіції можуть закріпити

Колишній тренер Динамо Сергій Ребров прокоментував нинішні результати київської команди.

"Я бачу, що з цим складом Олександр Хацкевич вичавлює максимум. На жаль, зараз Динамо живе амбіціями, які були раніше, але немає тих гравців, які можуть підкріпити ці амбіції.

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Я вважаю, що Олександр Миколайович робить дуже велику роботу в Динамо. Молоді гравці прогресують. Але Динамо – це команда, де потрібен результат. Тут ніхто не чекає від тебе, що ти будеш працювати 5-10 років. Тут потрібен результат не сьогодні, а вчора.

Робота Хацкевича мені імпонує, знаю, що Олександр Миколайович віддає всю душу цій команді", – сказав Ребров в коментарі програмі Профутбол.

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