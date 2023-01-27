"Ваш перехід з Динамо в Шахтар – частина негласного обміну на Сергія Реброва? Це правда, так. Я згодом дізнався, що це так. Особливого значення для мене не мало, на яких умовах я переходив до Шахтаря, і хто там кому доплачував.

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Чув, що за Реброва була якась компенсація. Але його хотіло Динамо, а мене хотів Шахтар. Мені так здавалося, що Ребров був потрібнішим за Динамо. Тож факт такого обміну підтверджую", – зізнався Матвєєв у інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, Олег Матвєєв виступав за Шахтар з 1992-го по 1995-й і з 1996-го по 2000 рік. Став найкращим бомбардиром чемпіонату України 1996/97 (21 гол), кілька разів здобув срібні медалі першості, а також виграв Кубок України.

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