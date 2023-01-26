"Павелко... Я вважаю, що протягом усіх 8 років його керівництва футбол в країні не розвивається, а деградує. У футболі немає прозорості, немає стратегічного бачення, немає проєктів, немає лідерства. Футбол використовується як інструмент підкреслення статусу, власного піару й вирішування політичних справ.

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Ми не бачимо динаміки розвитку: скільки побудовано майданчиків за рік, скільки в нас людей грає у футбол та як показники змінились останніми роками, скільки в країні тренерів, скільки побудовано стадіонів, скільки любительських клубів, які телевізійні рейтинги?

Ми не знаємо, скільки УАФ отримала коштів від УЄФА та ФІФА й куди їх витратила. На сайті УАФ немає жодного річного звіту про розвиток у відкритому доступі. Також немає стратегії розвитку. Загалом жодних цифр і статистики, які б показували, звідки та куди ми йдемо. До речі, наразі немає тренера в збірній України.

Вісім років правління добре показали можливості чинного керівника УАФ. Ці можливості вкрай обмежені, тому я вважаю, що продовжувати немає сенсу. Найкраще, що наразі може зробити Павелко для українського футболу – це піти з нього, забравши всю команду й оточення. Заради кращого майбутнього", – написав Свиридов у своєму блозі на Tribuna.

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