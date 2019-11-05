Ребров: У Ференцвароші ніхто не робив трагедії після поразок – тому ми стали чемпіонами

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров розповів про особливості роботи в угорському клубі.

"Тут команда приземлена. Це добре, що зараз ми впевнено йдемо, виграли останні матчі, але в минулому сезоні у нас були поразки навіть від команди з останнього місця. Ніхто не робив трагедії, ніхто не говорив, що команди нема, що треба розганяти тренерів та гравців. Спокійно працювали до кінця сезону і, слава богу, виграли чемпіонат.

Ребров – про ймовірне повернення в Динамо: Ви хочете, щоб у команді було так само, як зараз в Реалі?

Буде трансферне вікно – ми будемо вирішувати проблеми зі складом, будемо підсилюватися", – сказав Ребров Youtube-каналу Football Hub.

Нагадаємо, під керівництвом Реброва Ференцварош в минулому сезоні переміг в чемпіонаті Угорщини і наразі очолює турнірну таблицю поточного розіграшу. Також команда українського фахівця претендує на вихід у плей-офф Ліги Європи.

Наші за кордоном: бельгійське тріо на висоті, нестримний Яковенко і перші чемпіонства українців