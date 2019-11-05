Ребров: У Ференцвароші ніхто не робив трагедії після поразок – тому ми стали чемпіонами

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров розповів про особливості роботи в угорському клубі.
"Тут команда приземлена. Це добре, що зараз ми впевнено йдемо, виграли останні матчі, але в минулому сезоні у нас були поразки навіть від команди з останнього місця. Ніхто не робив трагедії, ніхто не говорив, що команди нема, що треба розганяти тренерів та гравців. Спокійно працювали до кінця сезону і, слава богу, виграли чемпіонат.
Нагадаємо, під керівництвом Реброва Ференцварош в минулому сезоні переміг в чемпіонаті Угорщини і наразі очолює турнірну таблицю поточного розіграшу. Також команда українського фахівця претендує на вихід у плей-офф Ліги Європи.