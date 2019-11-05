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Ребров: В Ференцвароше никто не делал трагедии после поражений – поэтому мы стали чемпионами

15:25 86 Читати українською
Ребров: В Ференцвароше никто не делал трагедии после поражений – поэтому мы стали чемпионами
Сергей Ребров / Ференцварош

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров рассказал об особенностях работы в венгерском клубе.

"Здесь команда приземленная. Это хорошо, что сейчас мы уверенно идем, выиграли последние матчи, но в прошлом сезоне у нас были поражения даже от команды с последнего места. Никто не делал трагедии, никто не говорил, что команды нет, что надо разгонять тренеров и игроков. Спокойно работали до конца сезона и, слава богу, выиграли чемпионат.

Ребров – о возможном возвращении в Динамо: Вы хотите, чтобы в команде было так же, как сейчас в Реале?

Будет трансферное окно – мы будем решать проблемы с составом, будем усиливаться", – сказал Ребров Youtube-каналу Football Hub.

Напомним, под руководством Реброва Ференцварош в прошлом сезоне победил в чемпионате Венгрии и сейчас возглавляет турнирную таблицу текущего розыгрыша. Также команда украинского специалиста претендует на выход в плей-офф Лиги Европы.

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Теги
Мир Сергей Ребров Сергей Ребров Ференцварош Ференцварош Украинцы за рубежом
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