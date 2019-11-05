Ребров: В Ференцвароше никто не делал трагедии после поражений – поэтому мы стали чемпионами

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров рассказал об особенностях работы в венгерском клубе.
"Здесь команда приземленная. Это хорошо, что сейчас мы уверенно идем, выиграли последние матчи, но в прошлом сезоне у нас были поражения даже от команды с последнего места. Никто не делал трагедии, никто не говорил, что команды нет, что надо разгонять тренеров и игроков. Спокойно работали до конца сезона и, слава богу, выиграли чемпионат.
Напомним, под руководством Реброва Ференцварош в прошлом сезоне победил в чемпионате Венгрии и сейчас возглавляет турнирную таблицу текущего розыгрыша. Также команда украинского специалиста претендует на выход в плей-офф Лиги Европы.