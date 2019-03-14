Ребров – про поразку від Віді: Важко грати проти суперника, коли 10 гравців сидить біля власних воріт

Ліга Європи — 08:30 292
-
Арсенал – Ренн, Інтер – Айнтрахт та ще 4 матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Анонс
-
Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники 1/4 фіналуЛіга чемпіонів — 13 бер 3054
-
Саррі закликає гравців Челсі до концентрації та критикує "катастрофічний" стан газону на ОлімпійськомуЛіга Європи — 13 бер 1831
-
Динамо – Челсі: передматчева прес-конференція Олександра ХацкевичаЛіга Європи — 13 бер 2122
-
Найчорніший чвертьфінал Іспанії в Лізі чемпіонів за 9 чи 14 років – гарна прикмета для Ювентуса та нові королі ЄвропиЛіга чемпіонів — 13 бер 4546