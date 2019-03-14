Ребров – про поразку від Віді: Важко грати проти суперника, коли 10 гравців сидить біля власних воріт

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров прокоментував поразку від Віді в першому матчі 1/4 фіналу Кубка Угорщини.

"Ми знали, що буде важкий матч. Особливо, коли гра практично починається з 0:1. Однак, в першому таймі ми створили достатню кількість небезпечних моментів, могли забивати більше.

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Важко грати, коли 10 футболістів суперника сидять біля своїх воріт. Намагалися створювати моменти, але знали, що МОЛ Віді небезпечний на контратаках. Ось чому нам було важливо зіграти вкрай уважно.

Шанси в цій парі 50 на 50. Але давайте не будемо зараз про це говорити. Ми будемо боротися за перемогу", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.