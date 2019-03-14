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Ребров – про поразку від Віді: Важко грати проти суперника, коли 10 гравців сидить біля власних воріт

08:24 557 Читать на русском
Ребров – про поразку від Віді: Важко грати проти суперника, коли 10 гравців сидить біля власних воріт
Сергій Ребров / ФК Динамо Київ

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров прокоментував поразку від Віді в першому матчі 1/4 фіналу Кубка Угорщини.

"Ми знали, що буде важкий матч. Особливо, коли гра практично починається з 0:1. Однак, в першому таймі ми створили достатню кількість небезпечних моментів, могли забивати більше.

Петряк і Харатін не врятували Ференцварош Реброва від поразки в матчі Кубка Угорщини

Важко грати, коли 10 футболістів суперника сидять біля своїх воріт. Намагалися створювати моменти, але знали, що МОЛ Віді небезпечний на контратаках. Ось чому нам було важливо зіграти вкрай уважно.

Шанси в цій парі 50 на 50. Але давайте не будемо зараз про це говорити. Ми будемо боротися за перемогу", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Теги
Світ Ференцварош Ференцварош Віді Віді Сергій Ребров Сергій Ребров Українці за кордоном
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