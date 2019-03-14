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Ребров – о поражении от Види: Тяжело играть против соперника, когда 10 игроков сидит у своих ворот

08:28 61 Читати українською
Ребров – о поражении от Види: Тяжело играть против соперника, когда 10 игроков сидит у своих ворот
Сергей Ребров / ФК Динамо Киев

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал поражение от Види в первом матче 1/4 финала Кубка Венгрии.

"Мы знали, что будет тяжелый матч. Особенно, когда игра практически начинается с 0:1. Однако, в первом тайме мы создали достаточное количество опасных моментов, могли забивать больше.

Петряк и Харатин не спасли Ференцварош Реброва от поражения в матче Кубка Венгрии

Тяжело играть, когда 10 футболистов соперника сидят у своих ворот. Старались создавать моменты, но знали, что МОЛ Види опасен на контратаках. Вот почему нам было важно сыграть крайне внимательно.

Шансы в этой паре 50 на 50. Но давайте не будем сейчас об этом говорить. Мы будем бороться за победу", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

Теги
Мир Ференцварош Ференцварош Види Види Сергей Ребров Сергей Ребров Украинцы за рубежом
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