Ребров – о поражении от Види: Тяжело играть против соперника, когда 10 игроков сидит у своих ворот

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал поражение от Види в первом матче 1/4 финала Кубка Венгрии.

"Мы знали, что будет тяжелый матч. Особенно, когда игра практически начинается с 0:1. Однако, в первом тайме мы создали достаточное количество опасных моментов, могли забивать больше.

Петряк и Харатин не спасли Ференцварош Реброва от поражения в матче Кубка Венгрии

Тяжело играть, когда 10 футболистов соперника сидят у своих ворот. Старались создавать моменты, но знали, что МОЛ Види опасен на контратаках. Вот почему нам было важно сыграть крайне внимательно.

Шансы в этой паре 50 на 50. Но давайте не будем сейчас об этом говорить. Мы будем бороться за победу", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.