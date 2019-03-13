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Петряк і Харатін не врятували Ференцварош Реброва від поразки в матчі Кубка Угорщини

21:48 361 Читать на русском
Петряк і Харатін не врятували Ференцварош Реброва від поразки в матчі Кубка Угорщини
Іван Петряк / фото із соцмереж

Ференцварош, за який виступають двоє українців, програв перший матч 1/4 фіналу Кубка Угорщини проти Віді.

Кубок Угорщини, 1/4 фіналу

Ференцварош – Віді – 1:2

Голи: Горряран, 27 – Юхас, 1, Вінісіус, 58

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров випустив у стартовому складі обох українців – Івана Петряка та Ігора Харатіна. Однак команда екс-тренера Динамо пропустила вже на першій хвилині матчі з Віді – відзначився Юхас.

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Ще до перерви "фраді" змогли зрівняти рахунок, але після перерви Вінісіус знову вивів гостей вперед і, як з'ясувалося пізніше, встановив остаточний рахунок – 1:2.

Доля путівки у півфінал визначиться у матчі-відповіді, який відбудеться 4 квітня на полі Віді.

Теги
Світ Українці за кордоном Віді Віді Ігор Харатін Ігор Харатін Сергій Ребров Сергій Ребров Іван Петряк Іван Петряк Ференцварош Ференцварош
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