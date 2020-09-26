"Вершкові" вирішили не розкидатися грішми і спробують задіяти у новому сезоні старі резерви.

Реал не купуватиме півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба у літнє трансферне вікно, повідомляє видання Marca.

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Мадридський клуб вирішив не платити 150 млн євро за французького півзахисника і зробить ставку на свого гравця – молодого півзахисника Федеріко Вальверде.

22-річний футболіст добре зарекомендував себе минулого сезону, провівши за "галактікос" 44 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 5 результативних передач. Його угода чинна до 30 червня 2025 року.

Погба зв'язаний з Манчестер Юнайтед умовами контракту до літа 2021-го, однак в контракті є опція продовження на один сезон, яку клуб може активувати.

Нагадаємо, вже сьогодні Реал на виїзді проведе поєдинок чергового туру Ла Ліги, в якому його суперником буде Бетіс. Початок зустрічі о 22:00.

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