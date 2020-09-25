Зідан відверто розповів про плани Реала до кінця трансферного вікна – француз не шкодує про відхід Хамеса і Бейла
Головний тренер Реала Зінедін Зідан спокійно налаштований щодо останніх днів трансферного вікна.
"До 4 жовтня може статися будь-що. Це вас цікавить, хто може прийти, але я задоволений своїм складом.
Бейл вперше прокоментував свій відхід з Реала
Про відхід Хамеса та Бейла мені нічого сказати. Я бажаю їм всього найкращого, але зараз у нас є свої справи – на цьому все. Гадаю, ці гравці досягли успіху в Реалі. Те, що дехто виходить на поле частіше за інших, – моя вина", – цитує Зідана Marca.
Нагадаємо, Реал не здійснив жодного серйозного трансферу у міжсезоння і розпочав нову кампанію нульовою нічиєю проти Реал Сосьєдада.
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