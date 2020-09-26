"Сливочные" решили не разбрасываться деньгами и попытаются задействовать в новом сезоне старые резервы.

Реал не будет покупать полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба в летнее трансферное окно, сообщает издание Marca.

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Мадридский клуб решил не платить 150 млн евро за французского полузащитника и сделает ставку на своего игрока – молодого полузащитника Федерико Вальверде.

22-летний футболист хорошо зарекомендовал себя в прошлом сезоне, проведя за "галактикос" 44 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Его соглашение действительно до 30 июня 2025 года.

Погба связан с Манчестер Юнайтед условиями контракта до лета 2021-го, однако в контракте есть опция продления на один сезон, которую клуб может активировать.

Напомним, уже сегодня Реал на выезде проведет поединок очередного тура Ла Лиги, в котором его соперником будет Бетис. Начало встречи в 22:00.

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