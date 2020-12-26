Хетафе має досить амбітні плани щодо підсилення складу – клуб із Мадрида націлився на гравців Реала та Барселони.

Мадридці планують орендувати Такефусу Кубо та Карлоса Аленю із Реала та Барслеони відповідно у зимове трансферне вікно.

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За інформацією AS, обидва клуби погодились на трансфер, однак останнє слово залишається за гравцями. Зазначимо, що Кубо перебуває в оренді у Вільяреалі, проте провів лише 687 хвилин на полі, записавши до свого активу гол і 3 асисти.

Аленья ж поточний сезон проводить у складі Барселони та взяв участь у 5 матчах, у яких не відзначався результативними діями.

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