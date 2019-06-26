Реал нашел альтернативу Погба в Аяксе – известна сумма трансфера

Мадридский Реал всерьез заинтересовался полузащитником Аякса Донни ван де Беек.

Мадридский Реал рассматривает полузащитника Аякса Донни ван де Беек в качестве альтернативы Полю Погба с Манчестер Юнайтед, сообщает Marca.

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Отмечается, что Аякс хочет получить за 22-летнего полузащитника примерно 60-70 млн евро. Это почти на 100 млн евро меньше, чем Манчестер Юнайтед требует за Погба. К тому же, "манкунианцы" не горят желанием продавать француза, а потому переговоры идут очень трудно. Ранее сообщалось, что в услугах ван де Беека заинтересованы Барселона и Тоттенхэм.

Ван де Беек является воспитанником Аякса. В сезоне-2018/19 хавбек провел за амстердамцев 57 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 13 голевых передач. Его контракт с Аяксом рассчитан до лета 2022 года.

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