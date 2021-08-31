Після провалу перемовин із придбання нападника французького Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе мадридський Реал швидко знайшов альтернативний варіант гучного трансферу з того ж чемпіонату.

"Вершкові" за крок до підписання Камавінга, стверджує журналіст Фабріціо Романо в своєму твіттері.

Мбаппе відреагував на зрив трансферу в Реал

Хавбек Ренна став новою ціллю Реала. Мадридці запропонували за перлину "червоно-чорних" 31 млн євро плюс бонуси. Бретонці прийняли пропозицію Королівського клубу. Камавінга в понеділок увечері встиг пройти медогляд, а сторони нібито підписали всі папери. У вівторок про трансфер офіційно оголосять.

До слова, в нинішньому сезоні Едуардо Камавінга провів 6 матчів у всіх турнірах. У структурі Ренна він виховувався з 11 років.

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