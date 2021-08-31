Стала відома реакція форварда французького Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе на зірваний перехід у мадридський Реал цього літа.

Чемпіон світу змирився з ситуацією, що склалася. Про це повідомляє RMC Sport.

Реал та ПСЖ не вели офіційних переговорів щодо Мбаппе, – Marca

Мбаппе дізнався про рішення ПСЖ перервати переговори з Реалом у таборі національної команди. Нападник нібито з повагою сприйняв крок керівництва парижан і збирається відпрацювати свій контракт із французьким грандом. Натомість після сезону 2021/22 юний бомбардир зібрався перейти в Реал на правах вільного агента.

Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе розпочав свій четвертий сезон на Парк де Пренс. ПСЖ відмовився відпустити форварда в Мадрид за 170 млн євро. Ще 10 млн парижани могли отримати бонусами.

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