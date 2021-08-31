После провала переговоров по приобретению нападающего французского Пари Сен-Жермен Килиана Мбаппе мадридский Реал быстро нашел альтернативный вариант громкого трансфера из того же чемпионата.

"Сливочные" в шаге от подписания Камавинга, утверждает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Мбаппе отреагировал на срыв трансфера в Реал

Хавбек Ренна стал новой целью Реала. Мадридцы предложили за жемчужину "красно-черных" 31 млн евро плюс бонусы. Бретонцы приняли предложение Королевского клуба. Камавинга в понедельник вечером успел пройти медосмотр, а стороны якобы подписали все бумаги. Во вторник о трансфере объявят официально.

К слову, в нынешнем сезоне Эдуардо Камавинга провел 6 матчей во всех турнирах. В структуре Ренна он воспитывался с 11 лет.

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