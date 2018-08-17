Реал все ж налаштований підписати форварда – у списку 3 топ-кандидати, серед них суперник Зорі

Реал все ж таки спробує підписати нападника в останні дні літнього трансферного вікна. "Королівський клуб" визначився з трьома основними кандидатурами на переїзд у Мадрид – це Тімо Вернер, Мауро Ікарді та Родріго Морено.

Поразка від Атлетіко в матчі за Суперкубок УЄФА 2018 переконала Флорентіно Переса у необхідності виходу на трансферний ринок. Доволі інертний Карім Бензема на фоні неймовірного Дієго Кости спонукав босів мадридців у необхідності підписання ще одного нападника.

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Реал вже визначився з основними кандидатурами на підсилення складу. Оскільки Неймара, Кейна, Мбаппе та Лєвандовскі підписати практично нереально, "вершкові" зупинились на кандидатурах Мауро Ікарді, Родріго та Тімо Вернера, повідомляє AS.

1. Мауро Ікарді

Найдорожчий варіант. Капітан Інтера став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії 2017/18, забивши 29 голів, проте не потрапив у заявку Аргентини на ЧС-2018. Всього ж в активі Ікарді 98 голів за останні 4 сезони.

25-річний нападник обійдеться Реалу не менше 100 млн євро. Інтер у свою чергу не збирається продавати Ікарді попри давній інтерес Реала до свого найкращого бомбардира.

Крім того, сьогодні в Італії зачиняється трансферне вікно, а тому шанси на перехід Ікарді вже зараз виглядають дуже і дуже примарними.

2. Родріго

27-річний форвард Валенсії забив 16 голів у чемпіонаті Іспанії 2017/18, провівши найкращий сезон у кар'єрі. Валенсія готова відпустити нападника збірної Іспанії за 80 млн євро. Доволі ризиковане та сумнівне капіталовкладення, враховуючи результативність Родріго у попередніх сезонах (10 голів за 3 сезони).

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Крім того, далеко не факт, що іспанець зможе зберегти результативність останнього сезону. Тим не менш, раніше вже повідомлялось, що Хулен Лопетегі не проти бачити Родріго в Мадриді.

3. Тімо Вернер

Саме форварда РБ Лейпциг AS називає чи не пріоритетним варіантом, враховуючи співвідношення "ціна-якість". Вернеру лише 22, проте у двох сезонах він вже забив 34 голи у складі РБ Лейпциг.

Певний сумнів викликає здатність Вернера успішно виступати на більш високому рівні, проте, як зазначає видання, Реал готовий ризикнути, враховуючи більш-менш адекватну ціну за нападника.

Варто зазначити, що раніше Вернер заявляв про своє бажання залишитись в РБ Лейпциг. До слова, німецький клуб стане суперником Зорі у раунді плей-офф Ліги Європи 2018/19. Потенційний відхід лідера РБ Лейпциг серйозно посилив би шанси луганського клубу на вихід у груповий етап Ліги Європи.