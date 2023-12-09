Український голкіпер Андрій Лунін може змінити клубну прописку вже цієї зими. Карло Анчелотті не бачить українця основним голкіпером "вершкових".

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті вперто не довіряє українському голкіперу "вершкових" Андрію Луніну – італієць бачить Кепу основним воротарем королівського клубу до відновлення Тібо Куртуа.

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Як повідомляє видання Е-noticies.cat, українець може покинути Реал вже взимку – на голкіпера претендують декілька клубів Ла Ліги.

За даними джерела, найімовірнішим варіантом продовження кар'єри для Луніна є Вільяреал, де Андрія бачать у ролі основного голкіпера. Серед інших претендентів також називають Бетіс і Севілью, які уважно стежать за ситуацією навколо українця.

У Андрія Луніна є варіант продовження кар'єри за межами Іспанії – шотландський Селтік теж не проти підсилити воротарську ланку, підписавши Луніна. А буквально сьогодні, 9 грудня, з'явилася інформація, що у послугах українського кіпера зацікавлений Галатасарай. Турецький гранд налаштований підписати Луніна влітку 2024 року, а українець начебто не проти такого варіанту. Про це пише турецький Sporx.

Нагадаємо, Лунін перейшов у Реал із Зорі влітку 2018-го. Загалом українець зіграв за мадридський клуб 24 поєдинки (з них 7 – у сезоні 2023/24). Transfermarkt вказує, що контракт воротаря розрахований до літа 2024 року.

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