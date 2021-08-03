Лікарі Реала діагностували у Тоні Крооса пошкодження паху, повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.

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Про терміни відновлення 31-річного німця інформації наразі немає. Вже 14 серпня Реал розпочинає новий сезон поєдинком проти Алавеса в рамках першого туру іспанської першості.

У минулому сезоні Ла Ліги Тоні провів 28 матчів, в яких відзначився трьома голами та 10-ма асистами. Крос захищає кольори мадридського клубу з 2014 року, нещодавно гравець завершив кар'єру у збірній Німеччини.

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