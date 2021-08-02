Головна зірка Ювентуса Кріштіану Роналду задумується над відходом з клубу та розглядає різноманітні варіанти продовження кар'єри.

Кріштіану Роналду не проти знову пограти в Реалі / AP

36-річний португалець хоче піти з Юве і не проти варіанту з поверненням у Реал, повідомляє AS.

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Весною оточення Роналду вже контактувало з Флорентіно Пересом, однак той не погодився на такий трансфер. Кріштіану сподівається, що прихід Карло Анчелотті може посприяти підписанню, адже у фахівця та футболіста чудові відносини. Щоправда, є ще одна проблема для Кріша – наразі єдиним пріоритетом "вершкових" є Кіліан Мбаппе із ПСЖ.

До слова, в сезоні 2020/21 Кріштіану Роналду провів 44 матчі в усіх турнірах, у яких забив 36 м'ячів.

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