Роналду готовий повернутись в Реал – у мадридців інший пріоритет, але надія є
Головна зірка Ювентуса Кріштіану Роналду задумується над відходом з клубу та розглядає різноманітні варіанти продовження кар'єри.
36-річний португалець хоче піти з Юве і не проти варіанту з поверненням у Реал, повідомляє AS.
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Весною оточення Роналду вже контактувало з Флорентіно Пересом, однак той не погодився на такий трансфер. Кріштіану сподівається, що прихід Карло Анчелотті може посприяти підписанню, адже у фахівця та футболіста чудові відносини. Щоправда, є ще одна проблема для Кріша – наразі єдиним пріоритетом "вершкових" є Кіліан Мбаппе із ПСЖ.
До слова, в сезоні 2020/21 Кріштіану Роналду провів 44 матчі в усіх турнірах, у яких забив 36 м'ячів.
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