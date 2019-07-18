toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАТТЕЙС ДЕ ЛІГТ

Хамес може залишитись у Реалі – для цього команду має покинути зірковий іспанець

18:31 334 Читать на русском
Хамес може залишитись у Реалі – для цього команду має покинути зірковий іспанець
Хамес Родрігес / Реал

Колумбійський півзахисник Хамес Родрігес може залишитись у складі "вершкових".

Тренерський штаб Реала планує залишити у своїй команді Хамеса Родрігеса, якщо команду покине Іско, повідомляє AS. "Вершкові" розраховують продати іспанця за 80 млн євро.

Президент Атлетіко прокоментував імовірний трансфер Хамеса

До слова, на Хамеса Родрігеса претендують кілька європейських клубів, але найбільш реальним варіантом є перехід колумбійця в Наполі.

Зауважимо, що у минулому сезоні Хамес виступав за Баварію на правах оренди, де зіграв 28 поєдинків в усіх турнірах, забив 7 голів та віддав 6 результативних передач.

Реал завершує розпродаж: 6 гравців за понад 200 млн євро – на кону 2 трансферні бомби і битва з Барселоною

blog_ava
"Повільна смерть": одна з найлегендарніших арен Європи нагадує апокаліпсис – її руйнують на очах безпорадних фанів
14:35
5890
Теги
Іспанія Іско Іско Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Реал Мадрид Хамес Родрігес Хамес Родрігес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
47
хв
Хіберніан
21:00
Шахтар Солігорськ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук