Хамес може залишитись у Реалі – для цього команду має покинути зірковий іспанець

Колумбійський півзахисник Хамес Родрігес може залишитись у складі "вершкових".

Тренерський штаб Реала планує залишити у своїй команді Хамеса Родрігеса, якщо команду покине Іско, повідомляє AS. "Вершкові" розраховують продати іспанця за 80 млн євро.

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До слова, на Хамеса Родрігеса претендують кілька європейських клубів, але найбільш реальним варіантом є перехід колумбійця в Наполі.

Зауважимо, що у минулому сезоні Хамес виступав за Баварію на правах оренди, де зіграв 28 поєдинків в усіх турнірах, забив 7 голів та віддав 6 результативних передач.

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