Мадридський Реал залишається серед претендентів на вінгера Шахтаря та збірної України Михайла Мудрика. Президент Флорентіно Перес готується до боротьби.

Мадрид налаштований підписати 21-річного українця. Флорентіно Перес переконаний, що такий трансфер – чудова інвестиція, стверджує видання El Desmarque, яке порівнює українця з Джеком Грілішем та Девідом Бекхемом.

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Шахтар нібито оцінив Михайла у 80 мільйонів євро. Цю суму президент мадридців готовий заплатити "гірникам", адже вірить, що вінгер може стати важливим гравцем для Карло Анчелотті. Проте боротись доведеться з трьома англійськими грандами – Арсеналом, Манчестер Юнайтед та Ліверпулем.

Джерело наголошує, що у разі приходу Мудрика "бланкос" доведеться продати Марко Асенсіо. Тож Флорентіно Перес постав перед непростим вибором – залишити іспанця чи придбати молоду перлину, яка виглядає дуже перспективно, але не має досвіду виступів у топ-лізі.

Наразі Шахтар не має конкретної пропозиції від інших клубів щодо придбання Мудрика, який цього сезону провів 17 поєдинків у всіх турнірах, забивши 9 м'ячів та віддавши 8 асистів.

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