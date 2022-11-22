Мадридский Реал остается среди претендентов на вингера Шахтера и сборной Украины Михаила Мудрика. Президент Флорентино Перес готовится к борьбе.

Мадрид настроен подписать 21-летнего украинца. Флорентино Перес убежден, что такой трансфер – отличная инвестиция, утверждает издание El Desmarque , сравнивающее украинца с Джеком Грилишем и Дэвидом Бекхэмом.

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Шахтер якобы оценил Михаила в 80 миллионов евро. Эту сумму президент мадридцев готов заплатить "горнякам", ведь верит, что вингер может стать важным игроком для Карло Анчелотти. Тем не менее бороться придется с тремя английскими грандами – Арсеналом, Манчестер Юнайтед и Ливерпулем.

Источник отмечает, что в случае прихода Мудрика "бланкос" придется продать Марко Асенсио. Так что Флорентино Перес предстал перед непростым выбором – оставить испанца или приобрести молодую жемчужину, которая выглядит очень перспективно, но не имеет опыта выступлений в топ-лиге.

Сейчас у Шахтера нет конкретного предложения от других клубов относительно приобретения Мудрика, который в этом сезоне провел 17 поединков во всех турнирах, забив 9 мячей и отдав 8 ассистов.

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