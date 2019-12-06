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Реал вийде на матч чемпіонату Іспанії у незвичній формі, щоб звернути увагу на екологічні проблеми

12:24 165 Читать на русском
Реал вийде на матч чемпіонату Іспанії у незвичній формі, щоб звернути увагу на екологічні проблеми
Третя форма Реала / Goal.com

Свій наступний матч у чемпіонаті Іспанії мадридський Реал зіграє у незвичному комплекті форми.

 

У ці дні Мадрид приймає 25-ту Всесвітню конференцію ООН з проблем зміни клімату (COP25). Саме тому гра з Еспаньйолом у 16-му турі Ла Ліги була обрана Реалом як найкраща можливість зіграти у своєму резервному комплекті форми, інформує Marca.

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До слова, Реал прийме Еспаньйол у суботу, 7 грудня. Матч розпочнеться о 14:00. Наразі команда Зінедіна Зідана посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, поступаючись за додатковими показниками Барселоні.

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Реал Мадрид - Еспаньйол Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
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