Навас поділився подробицями свого вимушеного відходу з Реала – неоднозначні стосунки із Зіданом і втрата довіри

Голкіпер ПСЖ Кейлор Навас пригадав свій трансфер у мадридський Реал, успішні роки на Сантьяго Бернабеу і переїзд до Франції цього літа.

"Перехід в Реал змінив моє життя, але на краще. Мені не завадив період в Альбасете, в Сегунді, адже пізніше мене підписав великий клуб. З юних років я знав, що хочу грати в Реалі. Я сказав "так" Реалу, нічого не знаючи про свій контракт. У мене в той час були пропозиції від багатьох великих команд, але я обрав саме Реал.

Навас емоційно прокоментував повернення на Сантьяго Бернабеу

Стосунки із Зіданом? Насправді, вони залишились у минулому. Є речі, які трапилися, але я не знаю, чому вони трапилися. Із Зіданом у мене був справді хороший досвід, і в той час він часто захищав мене. Він мав велику довіру до мене, я за це вдячний.

Після відходу з Реала я думав, у чому моя провина, або чому хтось зробив мене винним. У Мадриді подумали, що мій час минув, а тепер я перейшов до команди, яка впевнена в мені", – розповів Навас у коментарі AS.

Нагадаємо, костариканець перейшов у ПСЖ цього літа, а йому на заміну Реал взяв в оренду Альфонса Ареола.

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