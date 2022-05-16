Мадридці гратимуть у вже класичних футболках білого кольору, який доповнюють кілька смужок на плечах та комірі. Ця форма дещо нагадує екіпірування Реала початку століття. Цікаво, що у презентації взяли участь Рауль, Ікер Касільяс та Роберто Карлос – тріо легендарних "галактікос".

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"Цей комплект – данина поваги історії клубу. Класичний дизайн із сучасними елементами. Крім того, на внутрішній стороні коміра є присвята 120-річчю Реала. Ще одна деталь – герб білого кольору по всій сорочці", – йдеться у повідомленні прес-служби клубу.