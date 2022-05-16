Реал уже начал продажу экипировки, в которой команда будет играть в следующем сезоне.

Мадридцы будут играть в уже классических футболках белого цвета, которые дополняют несколько полосок на плечах и воротнике. Эта форма несколько напоминает экипировку Реала начала века. Интересно, что в презентации приняли участие Рауль, Икер Касильяс и Роберто Карлос – трио легендарных "галактикос".

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"Этот комплект – дань уважения истории клуба. Классический дизайн с современными элементами. Кроме того, на внутренней стороне воротника есть посвящение 120-летию Реала. Еще одна деталь – герб белого цвета по всей рубашке", – говорится в сообщении пресс-службы клуба.