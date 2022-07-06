Мадридський клуб не буде робити інвестицій у підсилення лінії нападу.

Нарешті Сантьяго Бернабеу покидає Лука Йовіч, а на Маріано Діаса не розраховує Карло Анчелотті. Відтак, Реал потребує дублера для Каріма Бензема, але не планує витрачати на це гроші.

Реал безкоштовно віддає Йовіча середняку Серії А – Мадрид платив за форварда понад 60 мільйонів

Раніше повідомлялося, що Анчелотті планує використовувати у центрі нападу Едена Азара. Проте травматичність бельгійця натякає, що потрібен ще один запасний варіант. За інформацією AS, черговий шанс у команді отримає вихованець Реала Борха Майораль. Головний тренер вважає, що він зможе ідеально підміняти Бензема.

До слова, останні два сезони Майораль провів у орендах. Влітку 2020-го перебрався в Рому, де провів хороший сезон, ставши найкращим бомбардиром команди. Після переїзду в столицю Італії Таммі Абрахама та Жозе Моурінью іспанець став зайвим. Взимку Борха приєднався до Хетафе, де встиг забити 6 голів за 18 матчів.

Анчелотті розробив план, щоб реанімувати кар'єру Азара – це також допоможе головній зірці Реала

Нагадаємо, що Майораль – вихованець Реала, але змушений постійно їздити по орендах в пошуках ігрової практики. За першу команду мадридців сумарно зіграв 33 матчі та забив 7 голів. Чинний контракт 25-річного форварда розрахований до кінця наступного сезону.