Реал та Модріч домовились про продовження контракту, – Marca

Півзахисник Реала Лука Модріч, ймовірно, залишиться у команді.

Мадридський клуб домовився з хавбеком про пролонгування угоди, повідомляє Marca. Новий контракт буде розрахований до липня 2021 року. Інші деталі наразі невідомі.

Реал спробує втримати Модріча підняттям зарплати – Перес хоче, аби хорват закінчив кар’єру у його клубі

До слова, ймовірно, що хорват, якому на момент закінчення нового контракту буде вже 36 років, завершить свої виступи на професіональному рівні.

Ювентус хоче підписати Модріча

Нагадаємо, раніше повідомлялось про інтерес до Модріча зі сторони італійських грандів – Інтера та Ювентуса. Останній навіть готував контракт для півзахисника терміном на 3 роки.