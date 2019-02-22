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Реал и Модрич договорились о продлении контракта, – Marca

10:46 3 Читати українською
Реал и Модрич договорились о продлении контракта, – Marca
Лука Модрич / AS

Полузащитник Реала Лука Модрич, вероятно, останется в команде.

Мадридский клуб договорился с хавбеком о пролонгации соглашения, сообщает Marca. Новый контракт будет рассчитан до июля 2021 года. Другие детали пока неизвестны.

Реал попытается удержать Модрича поднятием зарплаты – Перес хочет, чтобы хорват закончил карьеру в его клубе

К слову, вероятно, что ховрат, которому на момент окончания нового контракта будет уже 36 лет, завершит свои выступления на профессиональном уровне.

Ювентус хочет подписать Модрича

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Модричу со стороны итальянских грандов – Интера и Ювентуса. Последний даже готовил контракт для полузащитника сроком на 3 года.

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Испания Лука Модрич Лука Модрич Реал Мадрид Реал Мадрид
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