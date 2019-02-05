Реал спробує втримати Модріча підняттям зарплати – Перес хоче, аби хорват закінчив кар’єру у його клубі

Реал планує запропонувати Луці Модрічу новий контракт.

Президент мадридського гранду Флорентіно Перес особисто зацікавлений у продовженні контракту з лідером команди Лукою Модрічем. Перес хоче, аби хорват закінчив кар’єру у Реалі.

Модріч відхилив першу пропозицію Реала про продовження контракту

Функціонер планує запропонувати володарю Золотого м’яча контракт на один-два роки з підняттям заробітньої плати, повідомляє іспанське видання AS.

Ювентус готовий запропонувати Модрічу контракт на три роки

Зауважимо, Модріч грає за мадридаський Реал з 2012-го року, контракт футболіста з королівським клубом діє до літа 2020-го року. Останнім часом існують чутки про зацікавленість у гравцеві з боку італійських грандів.