Реал та Інтер контактували з агентом Агуеро – Манчестер Сіті визначився з майбутнім форварда

Європейські гранди відновили боротьбу за форварда збірної Аргентини.

Агент форварда Манчестер Сіті Серхіо Агуеро отримував пропозиції від Інтера та Реала, повідомляє у twitter журналіст Ніколо Скіра.

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Проте "містяни" дали чітко зрозуміти усім охочим, що вони не мають наміру відпускати 31-річного аргентинця.

За інформацією Transfermarkt трансфер Серхіо оцінюється у 52 млн євро. У нинішньому сезоні АПЛ Агуеро провів 22 матчі, в яких відзначився 16-ма голами та трьома асистами.

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