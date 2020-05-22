Реал и Интер контактировали с агентом Агуэро – Манчестер Сити определился с будущим форварда

Европейские гранды возобновили борьбу за форварда сборной Аргентины.

Агент форварда Манчестер Сити Серхио Агуэро получал предложения от Интера и Реала, сообщает в twitter журналист Николо Скира.

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Однако "горожане" дали четко понять всем желающим, что они не намерены отпускать 31-летнего аргентинца.

По информации Transfermarkt трансфер Серхио оценивается в 52 млн евро. В нынешнем сезоне АПЛ Агуэро провел 22 матча, в которых отметился 16-ю голами и тремя ассистами.

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