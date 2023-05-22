"Ми рішуче засуджуємо події, які відбулися вчора проти нашого гравця Вінісіуса. Ці факти (расистські викрики) становлять пряму атаку на модель співіснування нашої соціальної та демократичної правової держави.

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Реал вважає, що такі напади також є злочином на ґрунті ненависті, тому ми подали відповідну скаргу до Генеральної прокуратури, зокрема до Прокуратури проти дискримінації, щоб можна було розслідувати факти та визначити відповідальних", – йдеться у заяві на офіційному сайті.

Як повідомляє AS, Вінісіусу загрожує до трьох матчів дискваліфікації за удар Уго Дуро. Це означає, що бразилець ризикує не зіграти до кінця сезону. Відсутність вінгера значно ускладнить ситуацію Реала, який втратив другу сходинку після поразки від Валенсії (0:1). "Вершкові" наразі посідають третє місце, відстаючи від Атлетіко на один пункт.

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