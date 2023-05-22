Бразильського вінгера Реала під час матчу з Валенсією ображали, називаючи "мавпою". Вінісіус не стримувався і заявив, що для Ла Ліги расизм є нормою. Хав'єр Тебас вирішив втрутитися в скандал і пояснити, що скарги щодо расизму розглядає комітету з питань змагань RFEF. Тебас звинуватив Вінісіуса в тому, що він ні разу не прийшов на зустріч, щоб написати скаргу.

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"Ми намагалися пояснити вам, як працює Ла Ліга у випадках з расизмом, але ви не з'явилися на жодну з двох узгоджених дат, які ви просили. Перш ніж критикувати та ображати Ла Лігу, необхідно належним чином проінформувати себе. Не дозволяйте собою маніпулювати та переконайтеся, що ви повністю розумієте компетенцію організацій та роботу, яку ми виконуємо разом", – написав у твіттері президент Ла Ліги.

Вінгер мадридців мовчати не став і різко розкритикував слова Тебаса, звинувативши його в тому, що він не протидіє расизму.

"Знову замість критики расистів президент Ла Ліги з'являється в соціальних мережах, щоб напасти на мене. Ви удаєте, що імідж вашого чемпіонату не хитається. Подивіться відгуки на ваші публікації та здивуйтеся. Відсутність вашої реакції тільки робить вас рівним расистам. Я не ваш друг, щоб говорити про расизм. Я хочу дій і покарання. Хештеги мене не зворушують", – відповів Вінісіус.

Нагадаємо, що вже не вперше бразилець стає жертвою образ в цьому сезоні. Дійсно, Ла Ліга ніяким чином не захистила Вінісіуса.

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