"Мы решительно осуждаем события, произошедшие вчера против нашего игрока Винисиуса. Эти факты (расистские выкрики) составляют прямую атаку на модель сосуществования нашего социального и демократического правового государства.

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Реал считает, что такие нападки также являются преступлением на почве ненависти, поэтому мы подали соответствующую жалобу в Генеральную прокуратуру, в частности в Прокуратуру против дискриминации, чтобы можно было расследовать факты и определить ответственных", – говорится в заявлении на официальном сайте.

Как сообщает AS, Винисиусу грозит до трех матчей дисквалификации за удар Уго Дуро Это означает, что бразилец рискует не сыграть до конца сезона. Отсутствие вингера значительно усложнит ситуацию Реала, который потерял вторую строчку после поражения от Валенсии (0:1). "Сливочные" занимают третье место, отставая от Атлетико на один пункт.

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