Реал спробує придбати Вернера – мадридці готують солідну суму на трансфер форварда Лейпцига

Мадридський Реал має намір підсилити атаку нападником збірної Німеччини.

"Бланкос" спробують придбати форварда влітку, інформує El Desmarque. Мадридський клуб буде готовий викласти за перехід 23-річного футболіста 80 млн євро.

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До слова, Реал має намір попрощатися з нападниками Маріано Діасом та Лукою Йовічем, які не входять у плани наставника команди Зінедіна Зідана.

Зазначимо, що Вернер у поточному розіграші Бундесліги забив 18 голів у 17 матчах, а його команда очолює турнірну таблицю. Минулого літа гравець продовжив контракт з Лейпцигом до 2023 року.

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