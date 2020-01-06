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Реал спробує придбати Вернера – мадридці готують солідну суму на трансфер форварда Лейпцига

00:51 392 Читать на русском
Реал спробує придбати Вернера – мадридці готують солідну суму на трансфер форварда Лейпцига
Тімо Вернер / Eurosport

Мадридський Реал має намір підсилити атаку нападником збірної Німеччини.

"Бланкос" спробують придбати форварда влітку, інформує El Desmarque. Мадридський клуб буде готовий викласти за перехід 23-річного футболіста 80 млн євро.

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До слова, Реал має намір попрощатися з нападниками Маріано Діасом та Лукою Йовічем, які не входять у плани наставника команди Зінедіна Зідана.

Зазначимо, що Вернер у поточному розіграші Бундесліги забив 18 голів у 17 матчах, а його команда очолює турнірну таблицю. Минулого літа гравець продовжив контракт з Лейпцигом до 2023 року.

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