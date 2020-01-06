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Реал попытается приобрести Вернера – мадридцы готовят солидную сумму на трансфер форварда Лейпцига

6 января 00:53 178 Читати українською
Реал попытается приобрести Вернера – мадридцы готовят солидную сумму на трансфер форварда Лейпцига
Тимо Вернер / Eurosport

Мадридский Реал намерен усилить атаку нападающим сборной Германии.

"Бланкос" попытаются приобрести форварда летом, информирует El Desmarque. Мадридский клуб будет готов выложить за переход 23-летнего футболиста 80 млн евро.

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К слову, Реал намерен попрощаться с нападающими Мариано Диасом и Лукой Йовичем, которые не входят в планы наставника команды Зинедина Зидана.

Отметим, что Вернер в текущем розыгрыше Бундеслиги забил 18 голов в 17 матчах, а его команда возглавляет турнирную таблицу. Прошлым летом игрок продлил контракт с Лейпцигом до 2023 года.

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