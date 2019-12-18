Манчестер Сіті ввімкнувся у боротьбу за Лаутаро Мартінеса, – MD

Англійський Манчестер Сіті збирається всерйоз поборотися за забивного форварда міланського Інтера Лаутаро Мартінеса.

Аргентинський нападник потрапив на радари топ-клубів Європи, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, раніше Барселона вийшла з пропозицією на босів Інтера. На Камп Ноу розглядають Лаутаро як заміну віковому Луїсу Суаресу. Та тепер у "блаугранас" серйозний конкурент – Манчестер Сіті. "Містяни" теж прагнуть підписати результативного форварда на підміну Серхіо Агуеро.

У нинішньому сезоні Лаутаро Мартінес провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів. Влітку 2018 року "нерадзуррі" віддали за нього аргентинському Расінгу 25 млн євро. За скільки міланці готові відпустити 22-річного аргентинця – невідомо.

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