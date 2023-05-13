Цыганков и Ко в 34-м туре встречались с четвертой командой Ла Лиги. Уже на пятой минуте матча в ворота Жироны залетел первый гол. К перерыву хозяева поля удвоили счет. Но команда Митчела продемонстрировала характер и смогла вырвать ничью в матче. Виктор Цыганков в этом помог, отдав голевую передачу на Коуту. Украинец в текущем розыгрыше чемпионата Испании уже успел оформить три гола и отдать пять ассистам.

"Цыганков – это скандал": украинец начал чудо-камбек на поле четвертой команды Испании – Жирона выстояла в меньшинстве

Напомним, что Жирона борется за путевку в еврокубки. Сейчас команда Цыганкова занимает седьмую строчку, имея в своем активе 48 баллов. Реал Сосьедад после ничьей остался на четвертой строчке с 62 баллами.