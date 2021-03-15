Концепти оновленого екіпірування топ-клубів все частіше потрапляють до рук ЗМІ. Сьогодні черга Реала та Ювентуса.

Футболісти мадридського клубу в наступному сезоні носитимуть форми з чіткими елементами помаранчевого. Розробники дизайну намагалися підкреслити зв'язок команди з площею Сібелес, де Реал проводить публічні святкування завойованих трофеїв.

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Що стосується Ювентуса, то тут спостерігається повернення до більш класичного вигляду. Чорно-білі смуги знову ключові та мають чіткі контури. Окрім того, туринці відмовляться від золотих елементів, якими зараз є емблема клубу та логотипи спонсорів.

Варто зауважити, що технічними партнерами обох команд є Adidas. Для туринців компанія підготувала спеціальну лінійку товарів, пов'язану з 10-ю річницею гри "Старої синьйори" на Альянц Стедіум.

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