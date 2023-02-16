Андрій Лунін, Карім Бензема і ще кілька зірок допомогли Реалу знищити Ельче на Сантьяго Бернабеу (4:0). Звіт читайте на "Футбол 24".

Реал відстав від Барселони аж на 11 очок. Шансів на чемпіонство практично немає, однак мадридцям необхідно було змити ганьбу за поразку від Мальорки в попередньому турі., Благо, у гості на Сантьяго Бернабеу приїхав скромний Ельче, який тільки тиждент тому здобув першу перемогу в сезоні.

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Як і очікувалось, "вершкові" влаштували розгром. Вже на 4-й хвилині віч-на-віч з голкіпером виривався Родріго, а на 8-й рахунок відкрив Асенсіо. Марко змістився в центр, переграв двох захисників і з меж штрафного поцілив у лівий нижній кут – 1:0!

Ще два голи провів Бензема, який реалізував одразу два пенальті. Цікаво, що він став першим за 5 років футболістом Реала, якому вдалося забити в Прімері два 11-метрових до перерви. При цьому Карім став їхнім "співавтором" – він асистував Родріго перед тим, як бразильця збили, й влучив у руку захисникові.

Що найбільш важливо, Карім відзначився 229-м та 230-м голами за Реал у Ла Лізі. За цим показником він обійшов Рауля. Вище – тільки Кріштіану.

3 - Máximos goleadores del @realmadrid en la historia de LaLiga:



Cristiano Ronaldo - 311 goles

KARIM BENZEMA - 229 goles

Raúl González Blanco - 228 goles



Leyenda. pic.twitter.com/5kSQkyqfO8 — OptaJose (@OptaJose) February 15, 2023

Крім того, француз увійшов до топ-5 бомбардирів за всю історію Ла Ліги.

5 - Top 5 scorers in LaLiga history:



- Lionel Messi 474 goals

- Cristiano Ronaldo 311 goals

- Telmo Zarra 252 goals

- Hugo Sánchez 234 goals

- KARIM BENZEMA 230 goals



Olympus. pic.twitter.com/uxvptdlVjy — OptaJose (@OptaJose) February 15, 2023

В другому таймі Реал міг відвантажити ще більше голів. Родріго змарнував вихід віч-на-віч, Бензема не влучив у ворота з близької відстані, Асенсіо стріляв під поперечку... Ельче тримався, якщо так можна сказати.

Дотиснути гостей вдалося аж на 80-й хвилині зусиллями Модріча – Лука вистрілив з лінії карного майданчика в дев'ятку. 4:0! Цікаво, що "вершкові" забили 4+ голів у третьому матчі поспіль, чого не траплялось з 2015 року!

Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Андрій Лунін зіграв на нуль у четвертому поєдинку за Реал. Роботи в українця не було, адже гравці Ельче жодного разу не влучили у площину, та і загалом не створили чогось небезпечного.

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