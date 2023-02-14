Барселона Інфантіл B стала чемпіоном Міжконтинентального кубка U-13 у Дубаї. На шляху до фіналу каталонці не зустріли серйозного опору: перемоги над Канадою (2:0), Аль-Насром (3:1) та російською Родіною (3:0) у групі, звитяга над Челсі у чвертьфіналі (3:1) та Міланом у півфіналі (0:0, прохід по пенальті).

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У вирішальному поєдинку Барса зійшлась із Крузейро. Основний час завершився нічиєю 1:1, тому все вирішувала серія післяматчевих 11-метрових, де влучнішою була іспанська команда, яка й тріумфувала на турнірі.

За "блаугранас" виступають одразу 2 українці – Родіон Калашніков та Артем Рибак. Для останнього це перший трофей за нову команду. Раніше юний нападник грав в академії Шахтаря.

За підсумками турніру Рибак отримав похвалу від аналітика Емі Падрона. "Відбувся міжконтинентальний кубок U-13 в Дубаї, де мене вразив Артем Рибак (присягаюся, це був він, номер 16) своєю лівою ногою й фінтами", – написав іспанець у Twitter.