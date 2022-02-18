Додо опинився в списку цілей Реала на заміну Карвахалю
Реал поповнив список претендентів на правого захисника Шахтаря Додо.
Мадридці влітку хочуть запросити гравця на заміну Дані Карвахалю, який сильно здав, інформує DefensaCentral.
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Реал має очевидний і бюджетний варіант – повернути Альваро Одріосолу з оренди у Фіорентині. Втім, 26-річний баск не викликає довіри після 2 попередніх провальних спроб закріпитися на Сантьяго Бернабеу. Задля вирішення проблеми мадридці можуть "потрусити гаманець". Троє кандидатів на позицію правого оборонця – Ріс Джеймс (Челсі), Норді Мукієле (РБ Лейпциг) і Додо (Шахтар).
Нагадаємо, легіонер "гірників" у поточному сезоні провів 26 матчів та відзначився 4 асистами. Раніше 23-річного бразильця сватали в Інтер та Баварію. Контракт Додо з Шахтарем розрахований до літа 2025-го, а нинішня ціна за Transfermarkt складає 20 млн євро.
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