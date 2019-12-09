Реал пропонує Бейла та неймовірну суму за Погба, – ЗМІ

Мадридський Реал не припиняє спроб придбати зірку Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Реал готовий віддати Гарета Бейла та 85 млн євро за півзахисника Манчестер Юнайтед Поль Погба, інформує El Desmarque.

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Зазначається, що у випадку відмови мадридці можуть додати до угоди Хамеса Родрігеса. Раніше Манчестер Юнайтед відмовився відпустити Погба в обмін на ті самі 85 млн та Хамеса і Маріано Діаса.

До слова, француз провів у поточному сезоні лише 6 матчів, відзначившись 2 гольовими передачами.

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