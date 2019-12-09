toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - ЗОРЯ КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Реал пропонує Бейла та неймовірну суму за Погба, – ЗМІ

10:49 1563 Читать на русском
Реал пропонує Бейла та неймовірну суму за Погба, – ЗМІ
Поль Погба / Reuters

Мадридський Реал не припиняє спроб придбати зірку Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Реал готовий віддати Гарета Бейла та 85 млн євро за півзахисника Манчестер Юнайтед Поль Погба, інформує El Desmarque.

Зідан вимагає від Реала повернути "борг" – француз досі чекає на топ-трансфер

Зазначається, що у випадку відмови мадридці можуть додати до угоди Хамеса Родрігеса. Раніше Манчестер Юнайтед відмовився відпустити Погба в обмін на ті самі 85 млн та Хамеса і Маріано Діаса.

До слова, француз провів у поточному сезоні лише 6 матчів, відзначившись 2 гольовими передачами.

"Він – звір, президенте": Зідан визначився з пріоритетним трансфером Реала, який спричиняє конфлікт інтересів

blog_ava
Директор Карпат Ящишин прокоментував ймовірність звільнення Санжара
09:41
1280
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Маріано Діас Маріано Діас Трансфери Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл Хамес Родрігес Хамес Родрігес Поль Погба Поль Погба
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Калітвінцев очолить Динамо Брест, – ЗМІ
    Світ — 8 груд1193 Калітвінцев очолить Динамо Брест, – ЗМІ
9
год
:
51
хв
Вест Хем
22:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук