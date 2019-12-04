Зідан вимагає від Реала повернути "борг" – француз досі чекає на топ-трансфер

Головний тренер Реала Зінедін Зідан хоче бачити в команді свого співвітчизника Поля Погба.

Півзахисник Манчестер Юнайтед досі залишається трансферною ціллю 47-річного фахівця, стверджує Marca.

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За інформацією видання, Зідан постійно нагадує менеджерам мадридського клубу, що саме придбання Погба було його єдиною умовою, коли він погодився повернутися в клуб посеред сезону 2018/19. Зінедін хоче бачити Поля у своїй команді вже в січні, а найпізніше – наступного літа.

На заваді цього переходу стоять побоювання босів Реала щодо можливості адаптації французького хавбека до моделі гри "вершкових". А також його трансферна вартість – на Сантьяго Бернабеу переконані, що Погба не може коштувати стільки ж, як Еден Азар. За бельгійця минулого літа "Королівський клуб" заплатив понад 100 млн євро.

До слова, у нинішньому сезоні Погба здебільшого перебуває у лазареті Манчестер Юнайтед, зігравши за манкуніанців всього 5 матчів в АПЛ, в яких віддав дві гольові передачі.

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