"Він – звір, президенте": Зідан визначився з пріоритетним трансфером Реала, який спричиняє конфлікт інтересів

Головний тренер Реала Зінедін Зідан наполягає на підписанні зіркового хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба. Флорентіно Перес не вважає його пріоритетом і виділяє незначну суму.

Зізу не забуває про чемпіона світу-2018, який робить все можливе, щоб якомога швидше покинути Олд Траффорд і перебратися у Мадрид, можливо, навіть симулює травму. Керманич "бланкос" провів чергову зустріч з президентом мадридського клубу, вмовляючи його підписати 26-річного півзахисника.

Погба дав чітку відповідь критикам, які звинуватили француза в симуляції травми

"Він – звір, президенте", – дослівно передає слова тренера Крістіна Куберо з Mundo Deportivo, посилаючись на поважне джерело у таборі Реала.

Зідан аргументував важливість трансферу Погба лідерськими якостями свого співвітчизника, які допомогли Франції виграти ЧС-2018, а також можливістю зняти тягар відповідальності з плечей молодих футболістів, як Феде Вальверде, які лише розпочинають свій шлях у футболі.

Реал вирішив повернути Хакімі після двох років у Борусії Д

Перес не вважає француза пріоритетним трансфером Реала. Він готовий виділити на його придбання лише 50 млн євро, що фактично унеможливлює угоду, адже МЮ хоче отримати цілих 150. Крім цього, президент побоюється, що величезна зарплата Погба (більше 20 млн євро у рік) підірве атмосферу в роздягальні.

Перемовини між Пересом та Зіданом тривають, але президент не дасть"зелене світло", поки не побачить вагомих підстав для настільки коштовної операції. Флорентіно ставить на Вальверде, а свої "заощадження" береже на Мбаппе.

Барселона 2020: Бартомеу будує останній суперпроект, або Кого переглядали каталонські скаути на матчі України